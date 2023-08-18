Mardin'de köpeğe saldıran şahıs gözaltına alındı

Mardin'de vahşet: Bastonuyla köpeğin başına vurarak böyle öldürdü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gölgelikteki köpek, bastonuyla gelen şahsın saldırısına uğradı. Darp edilerek telef edilen köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde gölgelik alanda oturan köpek, bastonuyla kendisine yanaşan yaşlı adamın saldırısına uğradı. Öldüresiye darp edilen köpek telef oldu.

Kızıltepe Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca mahallesinde M.T. isimli şahsın yavru köpeğe eziyet ederek öldürdüğü ile ilgili sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüler üzerine Kaymakam Fatih Cıdıroğlu'nun talimatlarıyla Kızıltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulmuş olup, savcılık talimatıyla şüpheli şahıs Kızıltepe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.