Mardin'de konteynerin tepesinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde konteynerin tepesinde mahsur kaldığını söyleyerek ihbarda bulunan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir kişi bilinmeyen bir nedenle çıktığı konteynerin tepesinde mahsur kaldı. Aşağı inemediğini söyleyerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaş, mahsur kaldığı yerden itfaiye erleri tarafından merdivenle aşağı indirildi. - MARDİN