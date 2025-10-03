Mardin'de Kokain Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
Mardin'de polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Artuklu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa