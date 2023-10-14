Mardin'de kira anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada arbede yaşandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ev sahibinin kiracıyı evinden çıkarmak istemesi üzerine çıkan tartışma şiddetli kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale etti.

Mardin'de kira anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, taraflar arasında arbede yaşandı.

Olay, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yenituran Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibinin kiracıyı evinden çıkarmak istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma şiddetli kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı önlerken, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN