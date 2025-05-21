Mardin'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Mardin'de Kaza: Sürücü Yaralandı
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Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarken sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Ömerli Caddesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Volvo marka 47 ACP 449 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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