Mardin'de kaza: 3 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Ortaköy mevkiinde 47 AAC 621 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN