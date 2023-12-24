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Mardin'de kaza: 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ortaköy mevkiinde 47 AAC 621 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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