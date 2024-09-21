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Mardin'de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç GAP sulama kanalına devrildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Derik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın GAP sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ASS 210 plakalı araç, kontrolden çıkarak GAP sulama kanalına devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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