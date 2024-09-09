Mardin'de kaybolan anne ve 4 çocuğu bulundu

Mardin'de dün akşam saatlerinde evden çıkan ve haber alınamayan anne ve 4 çocuğu bulundu.

Olay, Midyat ilçesine bağlı Ziyaret mahallesinde yaşandı.

Eve gelen baba H.A. durumu önce köylülere ardından da jandarmaya bildirdi.

Jandarma köyde arama çalışmaları başlatırken, bir süre sonra anne ve çocukları bulundu.

Çocukların anneleri ile birlikte oldukları öğrenilirken, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. - MARDİN