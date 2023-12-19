Mardin'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Anne ve Çocukları Taburcu Edildi

Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocukları, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinin merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden bir vatandaş, eşini arayıp cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evde anne G.K., çocukları L.K., H.K., C.K., M.K. ve E.R.K.'yi baygın halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. Hastaneye kaldırılan anne ve çocukları yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. - MARDİN