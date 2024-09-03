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Mardin'de kamyonetin vinçe çarpması sonucu trafik kazası: 1 ölü

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Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonetin beton direk yüklü vinçe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada araç içerisinde sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonetin beton direk yüklü vinçe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Çevre yolu üzerinde seyir halindeki Ş.A., idaresindeki 07 BMC 93 plakalı Ford Connect kamyonet beton direk yüklü vinçe arkadan çarparak duvara çıktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan, Ş.A., itfaiye ekipleri tarafından kesici ayırıcı yardımı ile araç içerisinden çıkartılıp 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. 112 ambulans ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine nakledilen kazazede; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum İnceleme İtfaiye 3-sayfa Midyat trafik mardin Güncel Polis Kaza

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