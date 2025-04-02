Mardin'de Kamyonet Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı
Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Barıştepe Mahallesi'nde M.N.D. idaresindeki 58ZC798 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücüyle birlikte yaralılar E.D. ve D.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa