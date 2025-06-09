Mardin'de Kamyonet ile Cipin Çarpışması: 9 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyonet ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Artuklu Üniversitesi mevkisinde 16 U 0335 plakalı cip ile plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa