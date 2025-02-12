Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Mardin'de Kamyon ve Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü

Mardin'de Kamyon ve Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 61 yaşındaki Zerga Çiçek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Viranşehir yolunda plakaları belirlenemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada, Zerga Çiçek (61), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk ekibi sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
img

Kendi dizisinin yerine eski sevgilisinin dizisi geldi
img

Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor
Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia

Soylu'yu küplere bindiren iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.