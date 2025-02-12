Mardin'de Kamyon ve Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü
Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 61 yaşındaki Zerga Çiçek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mardin'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Viranşehir yolunda plakaları belirlenemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada, Zerga Çiçek (61), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk ekibi sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa