Mardin'de Kamyon ve Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü

Mardin'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Viranşehir yolunda plakaları belirlenemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada, Zerga Çiçek (61), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk ekibi sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MARDİN