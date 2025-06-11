Mardin'de Kamyon Kazasında 2 Yaralı

Mardin'de Kamyon Kazasında 2 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, yol kenarındaki çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki çukura düşen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde 47 AAY 125 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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