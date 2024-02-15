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Mardin'de kamyon kazası: 3 kişi yaralandı

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Mardin'de meydana gelen kazada kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'de kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli-Midyat kara yolu, kırsal Anıttepe-Topağaç Mahalleleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABT 848 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada araçtaki Alpay H. (34), Mehmet E. (21) ve Salih K. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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