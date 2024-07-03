Mardin'de Kadın Kayınvalidesini Darp Etti ve Çarptı

Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.Ç. isimli kadın, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç'nin önünü kesti. Gelin, daha sonra terlikle kayınvalidesini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle gelin otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.C. serbest bırakıldı. - MARDİN