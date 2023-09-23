Mardin'de kaçan motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalama sırasında park halindeki araca çarpınca yakalandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalama sırasında park halindeki araca çarpınca yakalandı.
Olay, Mardin'in Nusaybin ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki araca çarptı. Adı açıklamayan motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa