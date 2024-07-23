Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 31 Şahıs Gözaltına Alındı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 31 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak sigara, kaçak içki, kaçak cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 31 şahıs gözaltına alındı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 15-21 Temmuz arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Kaçakçılık operasyonlarında, 11 bin 630 paket kaçak sigara, 19 kilogram kaçak pipo tütünü, 563 litre kaçak içki, 439 adet kaçak emtia, 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise 1 kilo 31 gram skunk, 86 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 7 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.
Operasyonlarda 31 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - MARDİN