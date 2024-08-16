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Mardin'de Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

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Mardin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 665 adet akıllı cep telefonu, 32 bin 759 paket sigara, 804 adet elektronik sigara ve diğer kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, 10-15 Ağustos arasında gerçekleştirilen kaçakçılık Kaçakçılık operasyonun bilançosunu açıkladı. operasyonlarında, 665 adet akıllı cep telefonu, 32 bin 759 paket sigara, 804 adet elektronik sigara, 12 bin 925 adet puro, bin 370 paket tütün mamulü, 55,5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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