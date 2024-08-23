Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Mardin'de yapılan kaçakçılık operasyonunda Artuklu, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan aramalarda 10 bin 540 paket kaçak sigara, 69.5 kilo nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'de kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Artuklu, Midyat ve Kızıltepe ilçesinde şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada 10 bin 540 paket kaçak sigara, 69.5 kilo nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede yapılan operasyonlarda 10 bin 540 paket kaçak sigara, 69.5 kilo nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
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