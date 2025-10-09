Haberler

Mardin'de Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, iki araçta ele geçirilen 10 bin 740 puro, 2 bin 940 paket sigara ve daha fazlasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda iki araçta ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nusaybin KOM büro amirliği ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, 10 bin 740 adet puro, 2 bin 940 paket sigara, 800 paket elektronik sigara kiti, 130 kutu içki, 45 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
