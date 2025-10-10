Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin Paket Ele Geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Artuklu ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 7 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN