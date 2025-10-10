Haberler

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin Paket Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de düzenlenen operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayda bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Artuklu ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 7 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor

Taraftar kahrolmuş kimin umurunda
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.