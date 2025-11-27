Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 290 Paket Ele Geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 290 paket sigara ele geçirildi.

Mardin'de polis ekiplerince, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan üç araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 2 bin 290 paket sigara, 145 adet emtia ve 62 şişe içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MARDİN