Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ele Geçirildi

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ele Geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 milyon 500 bin lira değerinde 16 bin paket kaçak sigara ve bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den diğer illere kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, kaporta kısımlarına gizli bölmeler yapılan ve taban kısmına kaynakla zula oluşturulan minibüs, Midyat'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekim ayı içerisinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 33 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
