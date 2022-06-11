Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi - Haberler

Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altıntaş jandarma ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ihbar yapılan eve yaptıkları baskınla, 42,5 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheli R.A.'nın, esrar maddesi yetiştirmek suçundan gözaltına alınarak, yapılan sorgunun ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi. - MARDİN
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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa