Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi - Haberler

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Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altıntaş jandarma ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ihbar yapılan eve yaptıkları baskınla, 42,5 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheli R.A.'nın, esrar maddesi yetiştirmek suçundan gözaltına alınarak, yapılan sorgunun ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Mardin 3. Sayfa Haberler

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