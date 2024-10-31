Mardin'de İzinsiz Ağaç Kesimi Olayı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından iş yerlerinin önündeki ağaçlar izinsiz bir şekilde kesildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mardin'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırımda iş yerlerinin önünde bulunan ağaçlar izinsiz şekilde kesildi.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırım üzerinde bulunan ağaçlar elektrikli testere ile kesildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN