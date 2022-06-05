Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı tetikte - Haberler

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Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı tetikte

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı tetikte

Mardin'de itfaiye ekipleri kentte bulunan 244 bin ekili alan ve ormanlarda çıkacak yangın ihtimaline karşı hazırda bekliyor.

Mardin'de itfaiye ekipleri kentte bulunan 244 bin ekili alan ve ormanlarda çıkacak yangın ihtimaline karşı hazırda bekliyor.

Mardin'de bulunan 183 bin hektar buğday, 43 bin hektar arpa ve 18 bin hektar kırmızı mercimek olan ekili alanlarda yangınlara karşı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Ekin yangınlarına daha hızlı bir şekilde müdahale etmek için Derik Üçyol, Kızıltepe Büyükboğaziye ve Kızıltepe Dikmen, Artuklu Ortaköy ve Nusaybin Girmeli noktalarında mobil ekipler ile il genelinde toplam 90 personelle yangınlara karşı hazır beklediği bildirildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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