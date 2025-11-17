Mardin'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Midyat'a bağlı Gölcük Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN