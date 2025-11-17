Haberler

Mardin'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur, dengesini kaybederek zemine düştü ve hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Midyat'a bağlı Gölcük Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
