Mardin'de İnşaat İskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

Mardin'de yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü, kazada 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin çalıştığı sırada iskele çöktü. Çökmeyle beraber işçiler de yığının arasına düştü. Yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN