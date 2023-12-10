Mardin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaat işçisi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. İşçinin yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları durumu bildirdi ancak sağlık ekipleri Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat işçisi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Alına bilgilere göre, sabah saatlerinde bir inşaatta çalışan Abdülhalim Ökmen (53), asansör boşluğuna düştü. İşçinin yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN