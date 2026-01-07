Mardin'de iki kardeşin evde ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Haberler

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan iki kız kardeşin ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ve soruşturma devam ediyor.

Olay, 5 Ocak günü 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'yı (41) silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şüpheli M.B. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
