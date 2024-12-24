Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda H.Ç. (42) ve N.E. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. - MARDİN