Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda H.Ç. (42) ve N.E. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı
img

Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
img

İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
2024'te en çok haber olan ünlüler
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti

Son Dakika Haberleri

Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 17. bölüm full HD tek parça izleme linki 24 Aralık Salı! BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.