Mardin'de İki Firari Cezaevi Kaçakları Yakalandı
Mardin'de, uyuşturucu imalatı ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan toplamda 82 yıl hapis cezası bulunan iki firari yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası, yakalanan şahıslar cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT'ın yürüttüğü çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, 5 adet çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 8 ay ve 65 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa