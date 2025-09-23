Haberler

Mardin'de İki Çocuk Bisiklet Çaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir binanın önünde bırakılan 2 bisiklet, 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 20 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Yenikent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Yaya olarak gelen 2 çocuk, bölgedeki binanın girişine bırakılan bisikletleri alıp uzaklaştı. Çocukların bisikletlere binerek hızla uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
