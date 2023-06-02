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Mardin'de iki ay önce çalınan traktör sahibine teslim edildi

Mardin'de iki ay önce çalınan traktör sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Savur ilçesinde iki ay önce çalınan traktör, sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunup teslim edildi.

Mardin'in Savur ilçesinde iki ay önce çalınan traktör, sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunup teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Olay, 6 Nisan'da Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.Ö.'ye ait traktör çalındı. Traktör sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde traktörün şüpheli B.D. tarafından çalındığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, traktör sahibine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Mardin Savur 3. Sayfa Haberler

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