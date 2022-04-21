Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü alev alarak yandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü alev alarak yandı. Yolcular, şoför tarafından tahliye edilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü güvenli bir şekilde sağa çekerek 25 yolcusunu tahliye etti.

Yolcuların inmesiyle yangın alev alarak otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular herhangi bir zarar görmezken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Halk Otobüsü, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title