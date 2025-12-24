Haberler

Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 83 ekip ve 255 personel görev aldı. Eş zamanlı yapılan denetimlerde birçok okul çevresi, umuma açık yerler ve parklar kontrol edildi, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mardin'de genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamaya 83 ekip ve 255 personel katıldı. Denetimler kapsamında 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina ile 24 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda 2 bin 813 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca bin 261 araç ve sürücüsü denetlendi, kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, "Medeniyetler şehri Mardin'de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar