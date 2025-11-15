Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması: 62 Sürücüye Cezai İşlem

Mardin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında bin 126 üzerinde araç denetlenirken, 62 sürücüye cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde yürütülen uygulamaya 63 ekip ve 193 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 36 okul çevresi, 45 umuma açık alan, 36 metruk bina ile 34 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalarda 3 bin 47 kişi sorgulandı, bin 126 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 62 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. - MARDİN