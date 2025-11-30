Haberler

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları Gerçekleştirildi

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven uygulamaları yaparak 70 ekip ve 205 personel ile 26 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 24 metruk bina ve 22 park ile bahçeyi denetledi. 2 bin 372 kişi sorgulanırken, 758 araç kontrol edildi ve 33 sürücüye ceza kesildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde "Huzur ve Güven Uygulamaları" gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan bilgiye göre, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 70 ekip ve 205 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 26 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 24 metruk bina ile 22 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda 2 bin 372 kişi sorgulandı, 758 araç denetlendi. 33 araç sürücüsüne ise çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
