Mardin'de Husumetli İki Aile Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çalpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Silahla vurulan B.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli S.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MARDİN