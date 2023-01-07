Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 20.00 sıralarında Artuklu ilçesi Saraçoğlu mahallesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavga da bir kişinin silah ile yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN