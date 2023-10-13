Mardin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Olay, 9 Ekim'de Artuklu ilçesi Mardin-Midyat kara yolu Kamor Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavga dönüştü. Bu sırada Duva ailesinden Faysal Duva (57) tabanca ile açılan ateşte yaralandı. Otomobil ile hastaneye götürülen Duva, kurtarılamadı. Olaya ilişkin Acar ailesinden 2 kardeş, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.Acar tutuklandı, kardeşi Y. Acar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Acar kardeşlerin bulunduğu TIR'ın yol kenarına park ettiği, ardından Duva ailesinin olduğu otomobilin TIR'ın arkasında durduğu görülüyor. Otomobildekilerin araçtan inip, TIR'a doğru koştuğu, daha sonra bölgeden silah seslerinin geldiği, tabanca ile vurulan Faysal Duva'nın ise otomobille hastaneye götürüldüğü anlar görüntülere yansıdı.