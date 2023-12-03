Mardin'de Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı
Mardin'de arama kaydı olup kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, park halindeki motosikleti çalarken suçüstü yakalandı.
Mardin'de arama kaydı olup kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, park halindeki motosikleti çalarken suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda il dışından Mardin'e geldiği belirlenen A.P., Artuklu ilçesinde park halindeki motosikleti çalmaya teşebbüs ettiği sırada, suçüstü yakaladı.
Hayvan hırsızlığı suçundan arandığı belirlenen şüphelinin 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN