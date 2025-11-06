Haberler

Mardin'de Hırsızlık Şüphelileri Kısa Sürede Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleşen iş yerinden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, polis ekiplerince sadece 4 saat içinde yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyalarla birlikte Diyarbakır yönüne kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince 4 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. İl dışından planlı şekilde Mardin'e geldikleri belirlenen şüphelilerin, çaldıkları eşyalarla minibüsle Diyarbakır istikametine kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte suçüstü yakalanarak Mardin'e getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
