Mardin'de Hırsızlık Girişimi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi. Olay sonucunda hırsız polis tarafından gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Boş eve giren hırsız, ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN