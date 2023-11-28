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Mardin'de Hırsızlık Girişimi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi. Olay sonucunda hırsız polis tarafından gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Boş eve giren hırsız, ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Mardin Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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