Mardin'de Hırsız Dubayı Çaldı
Nusaybin ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan bir olayda, hırsız arabasıyla yanaştığı yol kenarındaki dubayı çaldı. Olay, Kışla Mahallesi'nde dükkan önünde gerçekleşti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde arabasıyla yanaştığı dubayı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde arabasıyla yol kenarındaki dubanın yanına yanaşan şahıs, dükkan önündeki esnafa ait dubayı çaldı.
Plastik dubanın çalındığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa