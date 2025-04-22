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Mardin'de Hırsız Ayakkabı Çaldı

Mardin'de Hırsız Ayakkabı Çaldı
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Mardin'de bir apartmana giren hırsız, ayakkabı dolabından bir çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mardin'de bir apartmana giren hırsız, ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, apartmana girerek ayakkabı dolabına bırakılan ayakkabılardan bir çiftini alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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