Mardin'de havuza düşen koyun itfaiye tarafından kurtarıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir koyun havuza düştü. Vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koyunu kurtarmak için uzun uğraşlar verdi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde havuza düşen koyun, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 1 koyun havuza düştü. Koyunu havuzdan çıkaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde koyunu düştüğü yerden çıkardı. - MARDİN