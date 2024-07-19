Üye Girişi
Haberler

Mardin'de havuza düşen koyun itfaiye tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir koyun havuza düştü. Vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koyunu kurtarmak için uzun uğraşlar verdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde havuza düşen koyun, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 1 koyun havuza düştü. Koyunu havuzdan çıkaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde koyunu düştüğü yerden çıkardı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu İtfaiye Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title