Mardin'de Hafriyat Kamyonunda Yangın

Mardin'de Hafriyat Kamyonunda Yangın
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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki bir hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hastane bahçesinde park halindeki hafriyat kamyonunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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