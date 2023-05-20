Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mardin'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Midyat yolu DSİ Baraj mevkiinde hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direğini yerinden söken araç, daha sonra yol kenarına yuvarlandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN

Mardin Seçim Sonuçları
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mardin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Tragger Mardin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title